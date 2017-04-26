Yenilenen Note7 Haziran’da geri dönecek

Samsung, Haziran sonunda yenilenen Note7 modelini mevcut fiyatından 250 dolar daha ucuza satışa sunacak.

Geçen yılın Ağustos ayında tanıtılan Samsung Note serisinin altıncı üyesi olan Note7 bir çok açıdan piyasanın en iyisi konumuna hızla yerleşen bir model oldu. Tasarımı, S-Pen ile yapılabilenler ve İris Tarayıcısı ile dikkat çekiyordu. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, Note7’nin bataryalarında yaşanan problemlerden dolayı ürünü piyasadan iki defa geri toplamak durumunda kaldı ve sonrada iptal ettiğini açıkladı.

Yılın başında yayınlanan bazı raporlarda yer alan Samsung’un Note7’yi yeniden satışa süreceği haberleri Samsung tarafından kabul edilmişti. Birkaç gün önce de cihazın resmi Wi-Fi sertifikasyonu göründü. ETNews’ın iddiasına göre Samsung, yenilenmiş Note7’yi Haziran sonunda Güney Kore’de satışa sunacak.

Rapora göre yenilenmiş model Galaxy Note7R adını alacak. Satış fiyatı olarak ise piyasaya ilk çıktığı tarihte listelenen 870 dolarlık satış fiyatından 620 dolara inecek. Bununla birlikte Galaxy Note7R, Samsung yenilenmiş olsa da tam anlamıyla yeni bir telefon hissi uyandırmıyor.

Yenilenmiş modelin bataryası orjinal modelden 300 mAh daha düşük kapasite ile 3200 mAh olarak gelecek. Wi-Fi sertifikasyonu aynı olacak ve Android 7.0 kullanılacak. Kullanıcılar açısından ise Note serisine olan güvenin, geçen yıl yaşananların ardından nasıl bir gelişme göstereceği merak konusu. Bu konuda yapılan bir ankette yenilenmiş Note7 cihazını kullanmak isteyen bir kitlenin hâlâ bulunduğu belirtiliyor. Yine de bu durumun Galaxy S8 satışlarını negatif etkilememesi bekleniyor.

Son olarak Samsung yenilenmiş Galaxy Note7’nin ABD ve Kanada’da satılıp satılmayacağıhenüz net değil.