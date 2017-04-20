Yeni Wunderlist ile tanışın

Microsoft, Wunderlist uygulamasının yerini yeni To-Do isimli uygulamasıyla dolduracak.

Microsoft, çapraz platformlarda görev yöneticisi olarak kullanılabilen Wunderlist’i satın almasından bu yana neredeyse iki yıl geçti. Sunrise ve Accompli gibi Outlook’un mobil sürümüyle birleştirilmeyen Wunderlist, genel anlamda yalnız başına bırakıldı. Ama şimdi Microsoft, aslında bu yatırımı unutmadığını ve üstünde çalıştığını gösterdi.

Microsoft To-Do adı verilen yeni uygulama, tam anlamıyla yeniden elden geçirilmiş bir ürünü olarak görünüyor. Basit tasarımı ve ultra minimal arayüzüyle Microsoft To-Do, standard görev yöneticisine benzemesiyle yapılması gerekenler listeleri, hatırlatıcılar ve bir projenin teslim tarihi eklenmesini sağlıyor. Görev içine notlar eklenebilir ama Wunderlist’te yapılabilen alt görev oluşturabilme seçeneği şimdilik To-Do’da bulunmuyor.

Microsoft To-Do’nun en dikkat çekici özelliği, Benim Günüm adı verilen özellik ile listeleri ve yapılacakları bitiş zamanı gelene kadar saklanabiliyor. Microsoft bu özelliği her gün Benim Günüm listesini kullancılar nasıl kullanmak istiyorsa öyle kullanılabileceği temiz bir sayfa olarak tanımlıyor. Bununla birlikte eklenen tüm görevleri bildiri ekranında da görülebiliyor.

Profesyonel seviyede özelliklerle gelecek olan To-Do, Office 365’ e entegre edilecek ancak Microsoft bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini ve ilk önce Outlook ile başlayacağını söyledi. Microsoft, To-Do’da güvenliğe önem vererek uçtan uca şifrelemeyi de ekledi.

Microsoft To-Do’nun önizleme sürümü web, iOS, Android ve Windows 10 cihazlarından indirilebilir ancak final sürümü yılın ilerleyen zamanlarında kullanıma sunulacak. Wunderlist ise varlığını sürdürecek. Microsoft Wunderlist’in sevilen özelliklerini To-Do’ya getireceği konusunda söz verdi. Son olarak To-Do; Mac, iPad ve Android tabletlere de destek verecek.