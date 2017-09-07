Yeni Surface modelleri 31 Ekim’de tanıtılacak

Microsoft, bu sene tanıttığı Surface Prove ve Surface Laptop’un ardından yeni Surface modellerini piyasaya sürecek.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Surface bilgisarlardan sorumlu Panos Panay, 31 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra’da iki gün sürecek “Future Decoded” isimli etkinliği gerçekleşecek. Etkinlikte Panay’ın sahneye çıkıp, yeni Surface ürünlerini tanıtması bekleniyor.

Bir kaynak tarafından edinilen bilgiye göre bu etkinlikte en az 1 tane yeni ütün tanıtılacak. Microsoft, yeni Surface modellerini daha önce Ekim ayında tanıtmaması sebebiyle piyasada bulunan bazı cihazların yenilenmiş sürümlerinin gelme ihtimalini arttırıyor. Cihazların yenilenmesi halinde 2015’te piyasaya sürülen Surface Book’un yeni nesil işlemci ve ekran kartlarıyla gelme olasılığı güçleniyor.

Etkinlikte daha önce konuşulan fakat resmileştirilemeyen LTE destekli Surface Pro ve yeni bileşenlerle güncellenen Surface Studio’nun da gelme ihtimali bulunuyor. Microsoft’un cihaz güncellemeleri yanında yeni bir cihazı da tanıtması bekleniyor.