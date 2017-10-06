Yeni nesil HP Spectre 13 tanıtıldı

HP’nin tasarımıyla dikkat çeken Spectre 13’ün yeni sürümü duyuruldu.Yeni Spectre 13, ekranın bütün kenarlarında yer alan daraltılmasıyla daha dar ve ince hatlar ile dikkat çekiyor. Yeni bir dokunmatik ekran ile gelen Spectre 13 ekranının 4K olarak seçilme opsiyonu da bulunuyor. HP, Spectre 13’ü dünyanın en ince dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarı olarak tanımlıyor.

HP Spectre 13’te Intel’in sekizinci nesil işlemcileri bulunacak. İnce bir bilgisayar olmasına rağmen bütün Spectre 13’lerde Core i işlemciler kullanılacak.Batarya ömrü de arttırılan HP Spectre 13’ün kullanım süresi 11 saate yükseltildi. 16 GB’a kadar yükseltilebilen RAM ve

“Seramik Beyazı” renk seçeneğiyle gelen HP Spectre 13’ün üst ve iç kısımlarında bulunan pürüzsüz beyaz renk kaplama ile işlenmiş alüminyum bulunuyor. Cihazın kenar kısımlarında ve arka yüzünde bulunan “soluk altın” rengi ile genel anlamda oldukça güzel görünüyor.

29 Ekim itibariyle satışa sunulacak olan HP Spectre 13, yurtdışında 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.