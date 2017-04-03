Yeni nesil Gear 360 ile tanışın

Samsung’un geçtiğimiz hafta lansmanı gerçekleşen Galaxy S8 ile beraber tanıtılan Gear 360 isimli kamerası özellikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung’un yeni nesil Gear 360 kamerası; 4K çözünürlüğünde kayıt veya canlı yayın özelliği sunuyor. Samsung Gear 360, kendisi için özel olarak geliştirilen uygulama ile yaptığınız çekimleri mobil telefonlara doğrudan kaydedebiliyor. İçerikler daha sonra düzenlenebiliyor. Cihaz için özel olarak çıkarılan uygulama sayesinde de çekilmiş olan içeriği istediğiniz dosya formatına dönüştürülebiliyorsunuz.

Canlı yayın çekimi ise 1920×960 çözünürlüğünde gerçekleşiyor. Canlı yayını gerçekleştirebilmek için telefonunuzda Android Nougat işletim sistemi yüklü olması lazım. Canlı videolar Youtube veya Facebook üzerinden yayınlanabiliyor ve izleyiciler de canlı olarak 360 derecelik açıyla bulunduğunuz ortamı görüntüleyebiliyor.

Uygulama üzerinde bulunan beş farklı çekim modu ile içeriklerinize farklı dokunuşlar katabiliyorsunuz.

130 gram ağırlığındaki yeni nesil Gear 360, ilk nesilden ağırlık olarak daha hafif ayrıca ölçüleri de küçültülmüş. Böylece kamerayı uzun süre elinizde tutsanız bile kolunuzun yorulmaması hedefleniyor.

256 GB’a microSD hafıza kartı destekleyen Gear 360, 130 dakikaya kadar kayıt yapılabiliyor. Ayrıca daha önce çekmiş olduğunuz görüntüleri aralarında akıllı telefonlar, Gear VR ve bilgisayarların da bulunduğu birçok cihaza sonradan kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz.