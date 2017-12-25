Yeni nesil Chromebook’lar yüksek performans sergileyebilir

Önümüzdeki sene satışa sunulacak amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alması beklenen Snapdragon 845 işlemcisinin Chromebook modellerinde yer alması bekleniyor.

Digital Trende tarafından yayınlanan haberde XDA Developers tarafından incelenen Chrome OS kodları arasında gücünü Snapdragon işlemciler tarafından sağlayan Chromebook modelleriyle ilgili yeni ipuçları ortaya çıkarıldı. Kodlar arasında en dikkat çeken özellikler arasında yer alan Cheza isimli yeni kartın gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden sağladığın altı çiziliyor.

Bu durumda yeni nesil Chromebook’ların performans ve güç tüketimi açısından gözle görülür gelişmelerle gelebileceğini göz önünde bulundurabiliriz. Geçen sene eski Google çalışanları, Qualcomm’un açık kaynaklı olmaması ve gömülü aygıtlar için Linux desteği sunan sürücülerin isteksizliği nedeniyle düzgün bir şekilde çalışmadığını dile getirdi.