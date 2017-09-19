Yeni nesil akıllı kilit sistemi ile tanışın

August isimli akıllı kilit sistemleri üreticisi iki yeni akıllı kiliti tanıttı.

Evini ve evinde bulunan son teknoloji ürünlerini korumak isteyen kullanıcılar için yeni alternatifler gelmeye devam ederken; August bütçe dostu ve profesyonel olmak üzere iki farklı akıllı kiliti tanıttı.

Evinden aceleyle çıkmaları sebebiyle kapısını kilitlemeyi unutan kullanıcılar, büyük bir huzursuzluk yaşıyor. August’un yeni tanıttığı kilitlerde bulunan üçüncü nesil akıllı kilit sistemi için DoorSense teknolojisiyle bu tedirginlik ortadan kaldırılıyor. Kullanıcı kapıyı kapattığında kapının kilitlenme işlemi gerçekleşiyor.

Otomatik kilit ile birlikte kapının manuel olarak açılmasını sağlayan bir mandal da yer alıyor. Yeni nesil August kapı kilitleri, bir önceki nesil kapı kilitlerine kıyasla daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonu üzerinden kapının kapalı olup olmadığını takip edebiliyor.

Yeni nesil August akıllı kilidi 149 dolardan satışa sunulurken; daha profesyonel bir versiyonu olan Doorbell Cam Pro ise 199 dolar satışa sunuldu.