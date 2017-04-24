Yeni iPhone’da herhangi bir gecikme olmayacak

Ming-Chi Kuo, raporunda yeni piyasaya sürülecek iPhone için herhangi bir gecikme olmayacağını belirtti.

MacRumors’ın haberine göre daha önce dizayn şemaları ve dummy modeli sızdırılan iPhone 8’in ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında büyük bir soru işareti oluşmuştu. Bazı kaynaklar, yeni iPhone’un 10. Yılında Eylül’de tanıtılacağını söylemesine karşın; Japon Mac Otakara yeni iPhone LCD modellerden belirli bir süre sonra piyasaya sürüleceğini söylemişti.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun raporda Apple, OLED ekranlı iPhone’u Eylül’de satışa sunacak ama bir süre için ciddi sıkıntı yaşanabileceğini de belirtti. Kuo, OLED ekranlı iPhone modeli üretiminin yılın son çeyreğinde artacağına inanmadığını söyledi. Kuo, bu gecikmenin yeni iPhone taleplerini baltalamayacağına inandığını ancak iPhone’a duyulacak olan yoğun talebin 2018’in ilk çeyreğine kadar sürebileceğini söyledi.

Üretimde yaşanacak olan bu gecikmeyle birlikte bu yıl üç iPhone modeli tanıtacağı söylenen Apple’a karşı Samsung, Huawei, OPPO, Vivo ve Xiaomi’nin yüksek performanslı çerçevesiz akıllı telefonlar sunmaya hazırlanmasıyla daha büyük bir risk oluşturuyor. Yine de Kuo’ya göre yeni iPhone LCD ekranlı modellere karşı avantajlı olsa da çerçevesiz modellere karşı zorluklar yaşayabilir.

Bu riskten dolayı bu yıl gönderilecek iPhone sayısını etkileyebilir. Kuo’nun kötü durum senaryosu geçen yıla göre bu yıl adetsel olarak % 15 ile 20 arasında daha düşük iPhone gönderilebilir.

Bu yıl piyasaya sürülecek OLED ekranlı iPhone’un üretim gecikmeler yaşanmasına karşın birçok yenilik bekleniyor. Özelleştirilmiş OLED Panel, yeni 10 nanometrelik A11 işlemci, tamamen yenilenmiş 3D Touch modülü, 3D algılama gibi özelliklerin bulunacağı iddia edilen yeni iPhone, Kuo’ya geçmişteki yıllar ile aynı şekilde Eylül ayında gerçekleştirilecek.

Kuo, son olarak LCD ekranlı yeni iPhone modellerinin üst düzey akıllı akıllı telefon kullanıcıları için zarar etme potansiyeli bulunduğunu ve OLED ekranlarım siparişlerinde yaşanacak kötü senaryonun da buna tuz biber ekebileceğini söyledi.