Yeni Google Pixel hakkında şaşırtıcı gelişme

Bu yıl tanıtılacak Google Pixel hakkında çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor.

Herkesin bildiği gibi Google her yıl yeni Android’li akıllı telefonlar tanıtıyor ama tanıtılan cihaz sayısı zamandan zamana değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz iki yıldır Google, iki akıllı telefon modeli tanıttı. Ancak bu sene tanıtılacak akıllı telefon sayısı değişebilir. Yeni gelecek Pixel telefonları hakkında yazılan çoğu raporda ikiden fazla cihazın tanıtılmayacağı iddia edilmiş olsa da 2017’de 3 yeni akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor.

Android Open Source Project (AOSP), Google’ın yeni Pixel telefonları hakkında yeni bilgiler sundu. Detaylarda Google’ın Walleye, Muskie ve Taimen kod adlı üç farklı telefon üstünde çalıştığını doğruladı. Bilindiği üzere Pixel XL modelinin kod adı Walleye. Muskie de Pixel modelini sembolize ettiğini düşünülebilir. Ancak Taimen kod adlı telefon hakkında çıkan spekülasyonlara karşın gizemini koruyor. Bu cihaz yeni bir tablet veya Pixel XL’dan daha büyük bir akıllı telefon da olabilir.

AOSP, bahsedilen üç akıllı telefonun Samsung Galaxy S8 ve S8+’da bulunan Snapdragon 835 işlemcisini kullanılacağını da yaptığı açıklamaya ekledi. Zaten bu sene içinde amiral sınıfı akıllı telefonlardan bahsediyorsak farklı bir seçenek maalesef bulunmuyor. Ancak Samsung ve Huawei gibi markalar amirla gemilerinde kendi ürettikleri işlemcili modellere de yer veriyorlar. Kendi işlemcisini üretmeyen firmalar içinse Snapdragon 835 şimdilik tek seçenek.