Yeni DeX aksesuarı daha işlevsel olacak

Samsung’un bu sene satışa sunduğu Galaxy S8 ile birlikte tanıttığı DeX aksesuarının yeni sürümü daha işlevsel hale geleceği bekleniyor.

GalaxyClub’ın haberinde Galaxy S8’leri monitör bağlantısı aracılığıyla fonksiyonel bir bilgisayar haline getiren DeX’in önümüzdeki sene tanıtılacak Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile birlikte yeni sürümünün tanıtılacağı iddia ediliyor. DeX Pad olarak adlandırılması beklenen yeni aksesuarın ilk sürümünden farklı bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Kablosuz şarj yüzeyi gibi hazırlanan Dex Pad’in daha kullanışlı bir kullanım sunması bekleniyor. Ayrıca Android 8.0 ile çalışan akıllı telefonların ekranı bir dokunmatik bir touchpad olarak kullanılacak. Samsung’un DeX ile başladığı bu konsepti sürdürecek gibi görünüyor. Samsung’un Dex Pad ile hedeflediği popülerliğe erişip erişmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.