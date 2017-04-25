Yeni bir Uçan Otomobil daha kendini gösterdi

Alphabet CEO’su Larry Page’in desteklediği gizemli uçan otomobil girişimi Kitty Hawk Flyer, sonunda ortaya çıktı.

Business Insider’ın haberine göre Google’ın sürücüsüz otomobil projesinde yardım eden Kitty Hawk başkanı Sebastian Thrun, ilk kez Kitty Hawk’ın websitesini tweetledi. Kitty Hawk Flyer isimli elektrikli hava aracı görünüş olarak biraz Jet Ski’ye benziyor. Hava aracını test eden Cimeron Morrissey, yazdığı incelemede final sürümünün, şu anda çok kullanışlı olmayan prototipinden, daha farklı görünebileceğini belirtti.

Kitty Hawk Flyer, 100 kilogram ağırlık ile birlikte Morrissey’e göre saatte 40 kilometre hız ile seyahat edilebilecek. Morrissey, görünüş olarak prototipin uçan bir motosiklete benzetti. Flyer’a binildiğinde aynı bisiklet kullanıyormuş hissi yarattığını söyledi.

Kontrol butonları gidonun içine yerleştirilmiş ve video oyun konsollarında kullanılan tuşlar ve joystick’e benziyor. Kalkış ve inişi aynı bir helikopter gibi dikey olarak gerçekleşebiliyor. Fakat Flyer, helikopterden farklı olarak %100 elektrik enerjisine sahip olacak ve sekiz rotor tarfından çalıştırılacak.

Kitty Hawk’ın sitesinde Flyer’ın ABD’nin tenha alanlarında kullanıldığı sürece güvenli, test edilmiş ve yasal olduğunu belirtmiş. Kitty Hawk, Flyer’ı uçurmak için pilot ehliyeti almaya gerek olmadığını ve birkaç saat içinde kolayca nasıl kullanılabileceğini sürücüsünün kendi kendine öğrenebileceği belirtiliyor.

Kitty Hawk Flyer’ı hemen satın almak isteyenler erken sipariş için 2.000 dolar kaparo ödemek durumundalar.

Kitty Hawk Flyer’ın ilk aracı yıl sonunda satışa çıkmaya hazır olacak. Ancak henüz son satış fiyatına dair bir bilgi açıklanmadı.

Kitty Hawk Flyer’ın ilk videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.