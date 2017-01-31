Yeni bir ‘Çin malı’ CPU geliyor

Huaxintong Semiconductor Technology ARM tabanlı yeni bir işlemci geliştiriyor.

Çin’den gelen güçlü mikroişlemciler ABD’li yarı iletken firmalarına karşı bir savaş olarak hızla artıyor.

Qualcomm ve Çin’in Guizhou eyaleti arasındaki işbirliği ile kurulan Huaxintong Semiconductor Technology adlı ortak girişim, ARM teknolojisine dayanan yeni bir sunucu işlemcisi geliştirmeye başladı.

Qualcomm’un başkanı Derek Aberle geçen hafta yaptığı bir açıklamada; “şu anda bizim teknolojimize ve Çin pazarına yönelik tasarımlara dayalı özelleştirilmiş bir sunucu CPU ürünü geliştirmeye yoğunlaştık” bilgisini vermişti.

Bu bir ilk değil zira diğer bazı şirketler de Çin sunucu pazarında özel işlemciler geliştiriyor.

Suzhou PowerCore, IBM’in Power mimarisini temel alan bir CPU geliştiriyor. Ayrıca AMD, Çinli bir şirket ile x86 sunucu işlemcileri geliştirmek için ortak bir girişim kurdu.

Veri merkezi teknolojiler için büyük bir fırsat olarak görülen mikro işlemci üretimi için Çin pazarında ortmaın giderek ısındığı yorumunu yapabiliriz. Elbette bunun arkasında ABD’deki Facebook ve Google gibi, Çin’deki Alibaba ve Tencent gibi şirketlerin bulut servisleri ve makine öğrenme hizmetleri için mega veri merkezleri kurması var.

Bir diğer güçlü sebep ise Çin pazarında şirketlerin yerel firmalardan donanım satın almayı tercih etmeleri. Çinli şirketler tarafından üretilen sunucular daha ucuz oluyor ve potansiyel olarak daha az ulusal güvenlik riski taşıyorlar.

Çin’in uzun vadeli hedefi donanım pazarında kendine yetebilen bir ülke haline gelmek. Bunun çok uzağında sayılmaz zira şimdiden dünyanın en hızlı süper bilgisayarı TaihuLight Çin’de üretilmiş durumda.

Çoğunluğu Çin devletine ait olan Tsinghua Unigroup adlı bir Çinli şirket, 30 milyar ABD doları yatırımla bir silikon işlemci fabrikası inşa ediyor ve fabrikaya hizmet etmek için yakın bir şehirde 4.3 milyar dolar yatırım yapıyor.

Insight 64’ün baş analistlerinden Nathan Brookwood: “Çinliler, güçlü yerli bir yarı iletken endüstrisi olma arzuları hakkında şeffaf davranıyorlar” diyor.

2014 yılında Çin hükümeti, yerel yarı iletken pazarını büyütmek için önümüzdeki 10 yıl içinde 150 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. ABD, Çin’i çip şirketlerine haksız avantaj sağlayarak yarı iletken pazarını ele geçirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Intel Çin sunucu işlemcileri pazarını şu anda yönetmesine rağmen, Qualcomm ARM mimarisine dayalı işlemciler ile pazarı ele geçirmeye çalışıyor.

Qualcomm geçtiğimiz yıl ilk 48 çekirdekli sunucu işlemcisi olan Centriq 2400’ü duyurmuştu. Bu işlemci bu güne kadar geliştirilmiş en iyi ARM sunucu işlemcisi sayılıyor. Ancak Intel’in sunucu işlemcileri pazarında yüzde 90’dan fazla payı var, buna karşın ARM sunucuları neredeyse pazarda yok hükmünde ve hala pazardan pay almaya çalışıyorlar. Çin, sunucu pazarında Qualcomm ve ARM mimarisinin büyümesine büyük bir fırsat sunuyor.

Tüm gelişmeler ışığında bir Qualcomm sözcüsü, bir e-posta ile, Huaxintong Semiconductor Technology’nin Qualcomm’dan ayrı bir şirket olup kendi CPU teknolojisini geliştirdiğini bizlere açıkladı.

Bu durumda ortak girişim şirketinin ne geliştirdiğine dair bir yorum yapmak doğru değil, ancak teknoloji Centriq 2400’de kullanılan Falkor işlemci çekirdeği üzerine kurulu olabilir.

Huaxintong Semiconductor Technology Qualcomm’un teknolojisini kullanabilir ve yerel müşterilere yönelik CPU’yu özelleştirebilir.

Gelecke günlerde Çin’den çıkacak yeni sunucu işlemcileri Intel’in sunucu pazarındaki payını ciddi şekilde zorlayabilir.