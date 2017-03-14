Yeni akıllı telefon konsepti ile kamera çıkıntılarına veda edin

Alman mühendisler, akıllı telefonların kamera modülüne yeni bir tasarım yaklaşımı sunuyor.

Almanya’ın Fraunhofer Enstitüsü’nde çalışan mühendisler, bir akıllı telefona sığacak büyüklükte yenilikçi bir kamera modülünü geliştirdi. Bu modül ile birlikte kamera çıkıntısını ortadan kaldırıp daha kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün hale gelecek.

Çoğu modern akıllı telefonda kamera, telefon arkasında bir çıkıntı oluşturuyor. Bunun en büyük nedeni lenslerin ihtiyaç duyduğu odak uzaklığı ve bu sebeple kameraları daha ince yapmak mümkün olmuyor. Ancak yeni konsept kamera modülünde 90 derecelik açı ile yerleştirilen dört fotoğraf alıcısı sayesinde görüntü bir küçük ayna kullanılarak elde edilebiliyor. Alıcılar telefonun önünden veya arkasından yansıyan görüntüyü algılayabiliyor.

Basit konseptte bir aynanın yeterli olmasına rağmen yakın çekimlerde yaşanan hataları ölçüp elemek için ikinci bir ayna daha eklenmiş. Konsept model tanıtım ünitesinin yarısı büyüklüğünde olan 3.5 milimetre uzunluğunda ve 20 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekmenin yanında otomatik netleme ve optik görüntü sabitleme özelliklerine de sahip.

Bu kameranın bir diğer özelliği ise kullanılmadığı zamanlarda telefonun gövdesinin içinde saklanması. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman gövdeden dışarıya çıkıyor. Bu yapıyı bazı dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan flaş modülüne benzetebiliriz. Bu durum her ne kadar hızlı fotoğraf çekmenin önünde bir engel gibi görünse de aslında telefonlara sızma ihtimali bulunan zararlı yazılımların siz fotoğraf çekmediğiniz zamanlarda görüntü almasını da engelleyebilir. Bu da dijital mahremiyet açısından yeni bir fiziksel güvenlik sağlayabilir.

Bakalım bu yenilikçi telefonu ilerleyen dönemlerde popüler markalardan bir uygulama olarak görebilecek miyiz?