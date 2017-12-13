Yandex’e “Çevrimdışı Navigasyon” özelliği geldi

Türkiye’de navigasyon deyince akla ilk gelen uygulamalardan biri olan Yandex Navigasyon kullanıcıların merakla beklediği özellikler arasında yer alan “çevrimdışı navigasyon” özelliğini hayata geçirdi. Yandex Navigasyon, bu özellik sayesinde kullanıcıların internet paketinin bittiği ya da internete bağlanamadığında da rota oluşturmaya ve hedefe ulaşmaya mümkün hale getirecek.

Kullanıcıların Yandex Navigasyon’daki bu özellikten yararlanabilmesi için ilgili şehirlerin haritalarının mobil cihazlara indirilmiş olması gerekiyor. Uygulamanın menüsüne eklenen “Haritaları İndir” kısayolu ile haritaları indirmek artık daha kolay hale geldi. Haritanın arka planda otomatik olarak güncellenmesi, çevrimdışı kullanımlarda iyi bir deneyim yaşamak için önem taşıyor. Haritanın en güncel şekilde kalması, yeni ve değişen yolların haritada güncel şekilde bulunması için “Ayarlar” seçeneğinde bulunan “Haritaların Güncellenmesi” menüsünde, “Otomatik” seçeneğinin açık olması öneriliyor. Haritaları yalnızca Wi-Fi bağlı olduğunda güncelleme seçeneği de uygulamada mevcut.

Kullanıcı çevrimiçi oluşturulan rotada giderken internetini kaybettiğinde, internete bağlı olunan son durumdaki bilgiler kullanılır ve kullanıcı kesintisiz biçimde rotaya devam eder. Klasik, trafik bilgisi içeren bu rotadan çıkıldığında ise çevrimdışı rota “Rota yeniden oluşturuldu” ifadesi ile oluşur ve mavi renkle belirtilir.

Daha iyi bir navigasyon deneyimi yaşatmak için devamı olarak yenilikler yapan Yandex Navigasyon, bu süreçte kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda hareket ediyor. Yandex’in yaptığı kullanıcı anketlerinde “çevrimdışı navigasyon” özelliği en çok istenen özellik olarak öne çıkıyordu. Kullanıcılar “çevrimdışı navigasyon” özelliği sayesinde internet bağlantısı gerekmeksizin arama yapabilecek, rota oluşturabilecek ve sesli yönlendirmeden yararlanabilecekler. Uygulama çevrimdışı modda çalıştığında rota üzerindeki anlık trafik bilgisi, interaktif mesaj, park yeri, sesli komutla arama gibi özellikler ise kullanılamayacak.

“Çevrimdışı navigasyon” özelliğiyle kullanıcılarına farklı bir deneyim seçeneği sunan Yandex Navigasyon, hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümler geliştirmeye önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.