Xiaomi’nin performans canavarı phableti göründü

Xiaomi’nin yeni nesil phableti Mi Mix 2, genel anlamda sunduklarıyla dikkat çekiyor.

Gearbest’in haberine göre, tasarım olarak Mi Mix 2’nin ekranı 6.4 inç büyüklüğünde ve 2560×1440 çözünürlüğünde olacak. Çift SIM desteği bulunan Mi Mix 2’nin 19 MP’lik flaşlı arka ve 13 MP’lik ön kameraları bulunacak. Mi Mix 2’nin ağırlığı ise 209 gram olacak.

Teknik özelliklerine bakıldığında Xiaomi Mi Mix 2’de sekiz çekirdekli 2.45 Ghz hızında çalışan Snapdragon 835 işlemci bulunacak. Grafik işlemcisi olarak Adreno 540 kullanılacak. Üç ayrı model seçeneği bulunan Mi Mix 2’nin 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama bulunan giriş modelinin yanında 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli ve 8 GB RAM 256 GB depolama kapasiteli bulunan üst modelleri de bulunacak. Mi Mix 2 modellerinde hafıza kartı girişi bulunmayacak.

Android 7.1 işletim sistemiyle gelecek Mi Mix 2’nin bataryası 4500 mAh gücünde olacak. Mi Mix 2 ‘nin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte Mi Mix’in yılın son çeyreğinde piyasaya sürüldüğünü düşünecek olursak Mi Mix 2 de yılın son çeyreğinde piyasaya sürülebilir.