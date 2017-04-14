Xiaomi’den performans canavarı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 6’nın performans sonuçları etkileyici.

Geekbench’e göre Snapdragon 835 işlemci ile gelecek Mi 6, 8 çekirdekli olacak ve Adreno 540 grafik işlemcisi bulunduracak. 6 GB RAM ile üretilecek yeni Xiaomi Mi 6 Android 7.1.1 işletim sistemiyle gelecek.

Performans testlerinde Xiaomi Mi 6 tek çekirdek testinde 2006 puan alırken; çoklu çekirdek testinde 6438 puan almayı başardı. Her iki testte de Samsung’un yeni tanıtmış olduğu Galaxy S8 ve S8+ modellerini geride bıraktı. Galaxy S8, tekli çekirdek testinde 1916 puan alırken; çoklu çekirdek testinde 6011 puan puan aldı. Galaxy S8+ modeli ise tekli çekirdek testinde 1929 puan alırken çoklu çekirdek testinde 6084 puan alarak Galaxy S8’i geride bırakmasına karşın Xiaomi Mi 6’nın yanına bile yaklaşamadı.

Xiaomi Mi 6’nın 5.15 inç büyüklüğündeki ekranı 1080×1920 çözünürlüğünde olacak. Kamera olarak 19 MP’lik arka ve 8 MP’lik selfie kamerası bulunacak. Gücünü ise 3200 mAh gücünde bir bataryadan alacak.

Çin’in Apple’ı olarak da bilinen şirketin yeni amiral gemisinin 19 Nisan’da tanıtılması bekleniyor.