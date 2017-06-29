Xiaomi sinema teknolojisini oturma odasına taşıyor

Mi Laser adlı projektör ile sinema salonlarında bulunan lazer sisteminin aynısını kullanıyor.

Evine ev sinema sistemi kurmak isteyenler, izlediği filmlerden leyif almak için kaliteli projektörleri satın almak için büyük bir bütçe ayırıyordu. Xiaomi, yeni geliştirdiği Mi Laser adlı projektör ile bunu değiştireceğini umuyor. 150 inç büyüklüğündeki yansıtma genişliği Mi Laser, kullanıcılara bir sinema salonundan çıkılmış hissi yaratmayı amaçlıyor.

Mi Laser’da Çin’de bulunan sinema salonlarının yüzde 90’ına lazer teknolojisi sağlayan Appotronics’in geliştirdiği ALPD 3.0 lazer ışık kaynağı ile görüntü sunmasının yanı sıra entegre ses sistemi ve Mi TV’de bulunan arayüz de yer alacak. Bununla da yetinmeyen Xiaomi, Mi Laser’da yüksek renk gamutu ve hızlı açılış süreleriyle birlikte gelecek.

Xiami Mi Laser, 4 Temmuz’da 1470 dolar karşılığında satışa sunulacak. Xiaomi Mi Laser’ın ülkemize geleceği fiyat ve ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.