Xiaomi Mi Max 2 tanıtıldı

Xiaomi, kullanıcı tarafından beğeni toplayan Mi Max modelinin yeni sürümü Mi Max 2’yi tanıttı.

Akıllı telefon pazarının en büyük akıllı telefonu olan Xiaomi Mi Max 2, 6.44 inçlik Full HD çözünürlüklü ekran ile geliyor. İlk nesilde kullanılan metal alaşımlı kasa tasarımının korunduğu Mi Max 2’de anten çizgileri telefonun kenar kısımlarına doğru yerleşiyor.

Donanım olarak Mi Max 2, Cortex A-53 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi bulunuyor. Mi Max modelinde kullanılan Snapdragon 65x ile kıyaslandığında iki model arasında gözle görülür bir performans farkı göze çarpıyor. 4 GB LP DDR3 RAM bulunan Mi Max 2’de microSD girişi bulunan 64 ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri bulunuyor.

Batarya kısmına bakıldığında 5300 mAh gücündekş batarya ile ilk modelden daha güçlü bir batarya ile gelecek. Quick Charge 3.0 ile de Mi Max’in bataryası 1 saatte yüzde 68 şarj edilecek.

Kamera kısmında ise Xiaomi Mi 6 modelinde de bulunan 12 MP’lik Sony IMX386 ile kullanılıyor. Bu kamera ile düşük ışıkta daha iyi çekimler, otomatik odaklama, çift fon flaşı, HDR ve 4K video çekim özellikleri de bulunacak.

Performans testi olarak yapılan Geekbench 4.1.0 testinde tek çekirdek testinden 870 ve çok çekirdek testinden 4209 puan elde etti.

Android 7.0 işletim sistemi ile birlikte gelecek MIUI 8 arayüzü kullanılan Mi Max 2’nin 64 GB dahili hafızalı modeli 250; 128 GB dahili hafızalı modeli ise 290 dolara satışa sunulacak. Xiami Mi Max 2’nin ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.