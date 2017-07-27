Xiaomi akıllı hoparlörünü tanıttı

Xiaomi, Amazon ve Google’ın Mi AI Speaker isimli akıllı hoparlörünü tanıttı.

Çinli teknoloji devi Mi 5X cihazı ve MIUI kullanıcı arayüzünün yanında tanıttığı Mi AI Speaker ile Apple’ın HomePod’un ardından akıllı hoparlörün pazarına giriş yapıyor. Sade bir tasarımla gelen Mi AI Speaker’ın üstünde LED aydınlatma ve kontrol tuşları yer alıyor.

Mi AI Speaker’ın alt kısmında bulunan ana hoparlöre ek olarak yan kısımlarında da iki hoparlör bulunuyor. İçinde 6 adet hoparlör bulunan Mi AI Speaker, kullanıcıların sesini 16 metre uzaklıktan algılayıp yanıt verebiliyor.

İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan Mi AI Speaker’ın satış fiyatı ise 44 dolar. Xiaomi, akıllı hoparlörün global satışa ne zaman sunulacağı bilinmezliğini koruyor.