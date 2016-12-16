Xbox One güncellemesi sahiplerini sevindirdi

Microsoft’un son yayınladığı Xbox One güncellemesi download hızlarını yüzde 80’a kadar artırabiliyor.

Dün yayınlanan Xbox One güncellemesi oldukça ciddi bir yenilik getiriyor. Artık oyuncular internet üzerinden indirdikleri oyunları ve diğer içerikleri yüzde 80’e vara performans artışı ile indirebilecekler.

Bu güncelleme teorik olarak herkes için performans artışı getiriyor. Ancak gerçek etkisini 100 Mbps ve üstü geniş bant bağlantısı olanlar için sağlıyor. Bu hızın üstünde internet bağlantısı olanlar indirme deneyiminde yüzde 80’e varan performans kazancı sağlayabiliyor. Elbette 100 Mbps altında bağlantıya sahip olanlar için de performans artışı söz konusu ancak bunun yüzde 40 civarında olduğu belirtiliyor. Microsoft bu güncelleme ile aslında daha önce yapması gereken şeyleri yapmış; arka plandaki indirme süreçlerini daha sağlıklı hale getirip kesintileri azaltmış ve böylece performans artışı sağlamış.

Yeni güncellemeyi eğer henüz yapmadıysanız dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için Settings > All Settings > System > Console Info & Updates > OS Version seçeneklerini takip etmeniz yeterli.

İşin teknik tarafına bakacak olursan Xbox One konsolunun iki tane farklı bekleme konumu var. Bunlardan ilki instant-on adı verilen ve düğmesine bastığınız anda sistemi açan bekleme konumu. Konsol bu konumdayken siz bir işlem yapmasanız dahi arka planda kendisini açarak gerekli indirme işlemlerini yapıyor ve tekrar aynı konuma geri dönüyor.

Öte yandan konsol enerji tasarrufu modunda beklemeye alınmış ise güncellemelerin yapılması için sizin cihazı elle açmanız gerekiyor. Enerji tasarrufu modu önemliydi zira instant-on modu saatte 15 Watt kadar enerji harcarken bu mod satte sadece 0,5 watt enerji harcıyor. Ancak güncellemeleri beklemek gerçekten zaman alıyordu. Yeni güncelleme ile artık enerji tasarruf modundan çıkınca indirme işlemleri daha hızlı gerçekleşecek.

Eğer bir kıyaslama yapmak gerekirse Sony PlayStation 4 enerji tasarruflu bekleme modunda iken tüm güncellemeleri otomatik olarak çekiyor ve yüklüyor.