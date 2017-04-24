X Power 2’nin satış tarihi belli oldu

LG’nin büyük bataryalı akıllı telefonunun piyasaya sürülüş tarihi ve fiyatı açıklandı.

LG, Şubat ayında gerçekleşen MWC 2017 etkinliğinde tanıtmış olduğu X Power 2’yi Haziran ayının başında satışa sunacak. 4500 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken X Power 2, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S8’in bataryasından (3000 mAh) yüzde 50 daha fazla kapasite sunuyor.

LG, X Power 2’yi ilk önce Güney Kore pazarında satışa sunacak. Şirket, bu hareketiyle Güney Koreli tüketicilerin büyük batarya talebini karşılamak ve tüketicilerden gelecek tepkileri gözlemlemek istiyor. Daha sonra X Power 2, ABD ve diğer ülkelere de satışa sunulacak.

15 saat video ve 18 saat internette dolaşma imkanı sunan X Power 2 ile, tek bir şarj sonrasında bütün bir haftasonu geçirmek mümkün. Telefonun şarj süresini kısaltmak için LG, hızlı şarj özelliği ile bataryanın yarısını bir saatte şarj edilebildiğini açıkladı.

Bataryanın dışında X Power 2, 5.5 inç büyüklüğünde ekranının yanında 13 MP arka ve 5 MP ön kameralara sahip. “Sıfır Çekim Geciktirme” özelliği ile düğmeye basıldığı anda fotoğraf çekilebileceği iddia edilen yeni akıllı telefon modelinin ön tarafında bulunan flaş ile karanlık alanlarda daha net ve parlak selfieler çekilebilecek.

Son olarak X Power 2, Android 7.0 işletim sistemiyle gelecek.