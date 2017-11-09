Word’de özgeçmiş hazırlamak LinledIn ile kolaylaşıyor

Microsoft geçtiğimiz sene satın aldığı LinkedIn’i söz verdiği Office uygulamalarına entegre etmeye başladı.

Daha önce Windows 10 için LinkedIn uygulaması yayınlamasının ardından şimdi LinkedIn ile Microsoft servisleri için Resume Assistant isimli bir eklenti kullanıma sunuldu. Office 365 aboneleri, bu eklenti sayesinde Word’de doğrudan LinkedIn’e bağlanarak daha pratik bir şekilde özgeçmişlerini oluşturabilecek.

Bu eklenti ile mevcut özgeçmişte var olan iş tanımlarını seçerek çalışıyor. LinkedIn’de de benzer ve herkese açık örnekler bularak iş arayanların daha kapsamlı ve kaliteli iş tanımları edinmesini sağlıyor. Özgeçmiş yardımcısında iş verenlerin hangi tür özgeçmişleri dikkat ettiğini bulmasını saplayan iş ilanları da listeleniyor. LinkedIn’de kolaylıkla bulunabilen bu özellikler, CV hazırlayan Word kullanıcılarına da sunulacak.

Microsoft’un Resume Assistant eklentisini şimdilik Office Insiders programına üye olan Office 365 aboneleri kullanabiliyor. Bu eklenti, daha sonra bütün kullanıcılara sunulacak.

Resume Assistant eklentisi için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.