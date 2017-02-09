Windows 7 için Ryzen sürücleri sağlanmayacak

Microsoft’un desteğini sonlandırdığı eski işletim sistemine bir darbe de AMD’den geldi.

AMD, şirketin Microsoft’un eski işletim sistemini destekleyeceğini bildiren yakın tarihli raporların aksine, yaklaşmakta olan Ryzen işlemcileri için Windows 7 sürücüleri sağlamayacak.

AMD, Ryzen’i Windows 7’de test ettiğini ve doğruladığını açıklamıştı; ancak işletim sistemini resmen desteklemediğini belirtmekten geri kalmadı. Computerbase tarafından AMD’nin Ryzen için Windows 7 sürücüleri sunması konusunda yakın zamanda ortaya konulan rapor böylece boşa çıkmış oldu.

AMD’ye yönlettiğimiz soru kaşrısında şirket: “AMD Ryzen masaüstü işlemcilerinin performansı konusunda en üst düzeyde güven vermek için onları hem Windows 7 hem de 10’da doğrulamıştır. Ancak AMD, Ryzen masaüstü işlemcileri için yalnızca Windows 10’a destek ve sürücüler sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Bu konu önemli zira Windows 10 en yeni API’leri ve sürücüleri destekleyen Microsoft’un en modern işletim sistemi olmasına karşın, Windows 7’ye adanmış oyun düşkünü bir topluluk var. AMD Windows 7 için Ryzen sürücüleri sağladığı takdirde bu topluluk mutlu kalmaya devam edecek. Ancak AMD’nin açıklaması teknolojik statükoyu koruyan cinsten ve “AMD’nin en yeni işlemcisini istiyorsanız Windows 10’a da ihtiyacınız olacak” diyor.