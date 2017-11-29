Windows 10’a Sekme İçinde Uygulama Çalıştırma Özelliği Geliyor

Microsoft,Windows 10′ gelecek yeni güncelleme ile birlikte sekme içinde uygulama çalıştırma özelliği sunacak.

Her yıl yayınladığı büyük güncellemeler Microsoft’un sürekli olarak güncel tuttuğu Windows 10’a önemli bir özellik daha ekleniyor. Şimdilik yalnızca test kullanıcılarına sunulan “Zaman Tüneli” özelliği sayesinde sekme içinde çalışan uygulamalar, tek bir pencere içinde sekme şeklinde çalışıyor. Microsoft Edge tarayıcısının arayüzüne benzer bir şekilde sekmeler halinde çalışan “Sets” isimli özellik ile Office uygulamaları üzerinde çalışılırken “sekme ekle” seçeceğine tıklayarak farklı bir uygulama açılacak.

Microsoft’un yayınladığı tanıtım videosunda bir öğrencinin yaptığı ödev esnasında Word döküman üzerinde çalışırken, OneNote üzerinde daha önce almış olduğu notlara pratik bir şekilde erişebiliyor. Ayrıca Wikipedia üzerinden araştırmalar da gerçekleştirebilecek. “Sets”, not defteri, Office,Edge internet tarayıcısı gibi Windows 10’un Evrensel Tasarım anlayışına uygun bir şekilde tasarlanacak.

Windows 10’da yer alacak “Sets” özelliği için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.