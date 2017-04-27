Windows 10 Mobile’a gelen sürpriz güncelleme

Windows 10 Mobile kullanan bütün cihazlara Creators güncellemesi geliyor.

Microsoft, Windows 10 Mobile Creators güncellemesini Windows 10 Mobile cihazlar için yayınladı. Güncellemeden Windows 10 Mobile kullananların yüzde 60’ını oluşturan 13 akıllı telefon modeli faydalanabilecek. Geri kalan kullanıcıların yüzde yüzde 40’ını oluşturan diğer cihazlar ise şimdilik güncellemeden faydalanamayacak.

Güncelleme sürecindeki değişiklik ile Windows 10 Mobile Creators güncellemesi indirilebilen telefonlar, bütün işletim sistemini yeniden yüklemek zorunda kalmayacak. Bunun yerine yalnızca değişiklikleri içeren dosyalar gönderilecek. Böylece daha hızlı ve düşük veri transferi ile güncellemeler gerçeleştirilebilecek. Bu güncelleme aynı zamanda Fitbit gibi giyilebilir cihazlar için de bir Bluetooth geliştirmesi barındırıyor. Güncellemenin yüklenmesinin ardından giyilebilir cihazalar bildiri alabilmesinin yanında gelen arama ve mesajları da görüntüleyebilecek.

Bir başka yeni özellik ile Edge tarayıcısı üzerinden e-kitaplar okunabilecek. Bu özellik sadece ABD Windows Store’dan satın alınan kitaplar ile uyumlu olacak. Emojiler, Windows PC’de görülen renklerle eşleşecek ve emoji klavyesi artık gökkuşağı bayrağı desteğine sahip olacak. Kullanıcılar, artık zil sesleri klasörlerine ses dosyalarını sürükleyip bırakarak özel zil sesleri ekleyebilecek. Bazı durumlarda pil ömrü de geliştirilecek.

Bu güncellemeye uygun 13 cihazın listesi ise şöyle:

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640 XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Alcatel Idol 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

SoftBank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns NEO