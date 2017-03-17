Windows 10 ayarları içinde gizli Creators Update bildirimi

Yeni güncelleme muhtemelen gelecek üç hafta içinde yayınlanacak.

Microsoft bu hafta Salı günü geleneksel aylık güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte bir sonraki Microsoft Windows 10 özellik genişlemeleri sağlayacak kapsamlı güncelleme için gizli bir mesaja yer verildi.

Windows 10, 14 Mart toplu güncelleştirmesini uyguladıktan sonra, Ayarlar panelindeki “Güncelleştirme ve güvenlik” bölümünde “İyi haberler! Windows 10 Creators Güncellemesi yolda. İlk okunan biri olmayı ister misiniz?” şeklinde bir mesaja yer veriyor.

Eşlik eden bağlantı ise kullanıcılara, yeni güncellemenin hazır olduğunda bir bildirimin görüntüleceğini söylüyor. Aynı sayfada, önümüzdeki güncellemeye “erken ulaşmak” için bir yol olarak, beta test programı olan Windows Insider’a kayıt daveti yer alıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Windows’ın yeni özellikler kazanması bekleniyor. Bu özellikler içinde oyunculara yönelik bir takım geliştirmeler ile birlikte sistemin güvenlik açısından da önemli elden geçirmelere tabi tutulacağına dair duyumlar var.