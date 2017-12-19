Winamp’ı günümüze taşıyan Plexamp uygulamasıyla tanışın

Winamp uygulamasından esinlenen Plexamp, masaüstü müzik uygulamasının mirasını taşımayı sürdürüyor.

Spotify, Apple Music, Tidal gibi çevrimiçi müzik servislerinden önce bir dönemin popüler müzik platformu olan Winamp’a veda etmek zorunda kalmıştık. Plexamp, tam olarak Winamp’ı aynı özellikleri barındırmasa da benzer bir fark yaratmayacaklar çalışıyor.

Plex Labs’ın “tutkulu projeleri” arasında yer alan Plexamp, hem macOS hem de Windows kullanıcılarının ücretsiz olarak beğenisine sunuldu. İşletim sistemiyle gelen bir uygulama gibi hareket edebilen Plexamp, klavye kısayollarıyla kontrol edilebiliniyor. Kullanıcıların aklına gelebilecek bütün müzik formatlarını kullanabilmeği Plexamp içine atılan bütün şarkıları çalabiliyor.

Çevrimdışı olarak da kullanılabilen Plexamp, Winamp’da olduğu gibi tek ekrandan oluşuyor. Winamp’da yer alan müzikle hareket eden animasyonlar Plexamp’de de yer alıyor. Windows Media Player ve Winamp’ı aynı potada eriten Plexamp’a Google ve Facebook hesapları üzerinden giriş yapılabiliniyor. Plexamp’i buradan indirebilirsiniz.