Winaero Tweaker ile Windows’a ince ayar

Bu yazılım Windows altında çok farklı ayarlamaları kolaylıkla yapmanıza imkan sağlıyor.

Windows’u yeterince uzun süre kullanan herkes, kayıt defteri (registry) aracılığıyla, işletim sisteminde harika değişiklikler yapabileceğini duymuş olabilir. Bu rağmen genellikle tavsiye edilen şey sistemi bozmamak için kayıt defterine girip değişiklik yapmaktan uzak durmaktır.

Öte yandan sizin için, risk almadan, bu gelişmiş özelleştirmelerden bazılarını gerçekleştirebilecek harika bir küçük Windows özelleştirme programı var. Rus programcı Sergey Tkachenko tarafından geliştirilen Winaero Tweaker, Windows 7 ve sonraki sürümlerde kullanılabiliyor.

Bu program her türlü özelleştirmeyi yapmak için basit bir arayüz sağlıyor. Örneğin, Windows 10 ile yatay görünme geçen ses göstergesini klasik dikey görünüme geri kavuşturabilirsiniz veya Windows 10 Home’daki otomatik güncellemeleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Programı indirip kurduktan sonra, Winaero Tweaker’ı kullanmak oldukça basit. Olası tüm ayarlar Görünüm, Davranış, Masaüstü ve Görev Çubuğu gibi kategorilere göre düzenlenmiş. Winaero Tweaker aynı zamanda işlemci tipi, Windows işletim sistemi sürümü ve RAM gibi temel sistem bilgilerinizi de size gösteriyor.

Ayarlamalar ile alakalı seçeneklerin tümü sade bir dille ve siz tıkladığınızda daha ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Bu programla keşfedeceğiniz çok sayıda değişiklik var ve hepsinin anlaşılması oldukça kolay. Üstelik bir ayardan memnun kalmazsanız değişikliği kolaylıkla geri de alabiliyorsunuz.

Şimdiden keyifli ayarlamalar.