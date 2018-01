Western Digital CES 2018’de yeni cihazlarını duyurdu

Western Digital, Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2018’de akıllı ev cihazları aracılığıyla ses ile aktifleştirilen medya yayını ve yüksek performanslı taşınabilir SSD’ler gibi yeni ürünlerini açıkladı.

Tüketici çözümleri alanında yeni ürünlerini tanıtan Western Digital, kişisel içerik patlamasına ayak uyduran ürünler sunuyor. SanDisk ve WD markaları altında satılacak bu ürünler ile kişisel deneyimler ve anılar yıllar boyunca saklanıp paylaşılabilecek.

Akıllı Ev cihazları aracılığıyla yeni ses ile aktifleştirilen medya yayını. My CloudTM Home cihazları, kullanıcılarına içeriklerini kolayca yakalama, saklama ve tek bir noktada organize etme imkanı sağlıyor. Akıllı Ev ortamında My Cloud Home cihazları kullanıcıların müzik arşivlerine sesli komutlarla erişebilmesi için artık Amazon Alexa’yı destekleyen popüler cihazlar ile birlikte çalışıyor. My Cloud Home uygulaması aynı zamanda Google Chromecast teknolojisiyle uyumlu olarak çalışıyor. Böylece kullanıcılar Chromecast destekli Akıllı TV’leri üzerinden ev videolarını, dizilerini ve filmlerini büyük ekrandan yayınlayabilecek.

Yüksek performanslı veri saklama çözümlerine ihtiyaç duyan fotoğraf ve drone tutkunları için Western Digital iki tane taşınabilir SSD’yi piyasaya sürüyor. My Passport Wireless SSD, tek bir dokunuşla hafıza kartı kopyalama ve hareket halindeyken içerik paylaşmanın yanı sıra yeni bir kabiliyet olan FiLMiC Pro ve LumaFusion gibi üçüncü parti mobil yaratıcı uygulamalar üzerinden doğrudan cihazlara bağlanma özelliklerini sunuyor. Öte yandan SanDisk Extreme Portable SSD ise hareket halindeyken yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve videoları saklamak için bire bir.