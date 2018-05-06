Waymo firmasının otonom aracı Arizona’da kazaya karıştı

Sürücüz araçlar konusunda bütün firmaların hatta Apple’ın bile yatırımlar yaptığı ve şu anda dünyada popüler olan bir konu olduğu aşikar. Bu popülerlik beraberinde olumsuzlukları da getiriyor. Yaşanan son üzücü haberse ABD’nin Arizona eyaletinde meydana gelmiş. Sürücüsüz araçlar konusunda araştırmalar yapan Waymo firmasının sürücüsüz aracı bir kazaya karışmış.

Right now: Pretty gnarly crash with an @Waymo van in Chandler, AZ. No visible injuries. pic.twitter.com/xBLYfDsQP7 — Matt Jaffee (@mattjaffee) 4 Mayıs 2018

Arizona, Chandler bölgesinde gerçekleşen kazanın fotoğrafı ise Matt Jaffee’nin attığı paylaşımla ortaya çıktı. Waymo aracının kaza anında otonom sürüş modunda olduğu da kesinleşen bilgiler arasında. Chandler Polis departmanı sözcüsü de konu hakkında bir açıklama yapmış durumda, açıklamasında:

”Şu anda bir tanesi Waymo firmasına ait olan 2 aracın ufak yaralanmalarla sonuçlanan kazasını araştırıyoruz. Öğleden sonraki saatlerde bir araç (Honda Sedan) doğuya doğru seyahat ediyor. Kuzeye doğru giden araçta bu kazadan kaçınmak için ani bir manevra yapıyor ve Waymo firmasının aracına çarpıyor. Şu an hala araştırmalarımız devam ediyor ancak Waymo firmasının aracının bir kural ihlaline rastlamadık.”

Bu yapılan açıklamadan sonraysa Waymo firması kazanın videosunu da paylaşmış durumda. video dikkatli izlenirse gerçekten de Waymo’nun bu kazada en ufak kusurunun olmadığı görülecektir.