VR Gözlükler ile ilginç bir araştırma

Araştırmacılar, VR gözlük takanların kaslarına şok yollayarak fiziksel nesnelerin hissedilmesini sağlıyor.

Sanal Gerçeklik hala Matrix’in kopyası gibi görünebilir ancak bilim adamları bunu tersine çevirmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Denver’da gerçekleşen CHI’17 konferansında Almanya’nın Potsdam şehrinde bulunan Hasso-Plattner Enstitüsü’nden gelen bir takım araştırmacı, elektriksel kas uyarımıyla duvarları veya ağır nesneleri taklit edebilen bir dokunma duyu sistemi sergiledi.

Araştırmacılar, deneye katılanların sırtına sekiz kanallı kas simülatörü barındıran medikal bir sırt çantası yerleştirdi. Simülatörü kontrolü USB bağlantısı ile Samsung Galaxy Gear VR ile çalışan bir VR simülatörü, ele yerleştirilen izleyiciler ve bir hareket yakalama sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Katılımcıların koluna ve bisepslerine yerleştirilen elektrodlarla sanal bir objeye dokunduğunda veya kaldırdığı zaman otomatik olarak bir elektrik şoku veriliyor. Gelen şok ile aktif olan kas gerginleşiyor ve böylece denek bir duvara dokunduğunu veya bir nesneyi yakaladığını hissediyor.

Araştırmacılar iki farklı simülasyon gerçekleştirdi. İlk durumda elektriksel kas uyarımı yoğunluğu belirli limitlerde kesildi. Bu, katılımcıların simüle edilen nesnelere yaklaşık 10 cm nüfuz etmesine, köpük veya diğer yumuşak nesneleri algılamasınaimkan tanıdı. Diğer durumda katılımcıların elini geriye doğru iten elektriksel kas uyarımı yapıldı. Bunu durum ise katı nesnelerin algılanmasında etkili oldu.

Bu teknoloji yıllardır fizik tedavi ve egzersiz uyarımı için kullanılıyordu. Bunu eğlence amaçlı olarak kullanan şirketler de oldu. Pedro Lopes açıklamasında sanal gerçeklikte fiziksellik gereksinimi bulunduğunu ve bir sonraki daha fiziksel duyulara yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.