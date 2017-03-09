Vimeo, video desteğini genişletiyor

Vimeo, yeni sunacağı hizmetleriyle sektördeki en büyük rakibi olan YouTube’un karşısına çıkmak istiyor.

Vimeo, YouTube’un 2015 yılında kullanıma açmış olduğu 360 derece video desteğine zamanında karşılık verememişti. Şirket dün yaptığı bir açıklama ile web, iOS ve Android mobil uygulamaları ile zeiss VR One, Samsung Gear VR ve Google Daydream sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden 360 derece video izleme desteği sunacağını duyurdu. Şirket, Oculus Rift ve HTC Vive için bu desteğin pek yakında geleceğini de belirtti.

Vimeo, 360 derece savaşına paldır küldür bir şekilde de olsa, övgüye değer özelliklerle birlikte giriyor. 8K çözünürlüğünde içerik, monoskopik ve stereoskopik video desteği ile birlikte çevrimdışı yüksek çözünürlüklü yeniden izleme ve 360 derece video klipleri izlerken yardımcı olabilecek düzenli bir arayüz desteği de bulunacak. Aynı zamanda yayınlamış oldukları “360 Video School” isimli video ile çekecekleri 360 dereceli videoya neler yapmaları gerektiğini öğrenebilecekler.

Vimeo altında açılan 360vr kanalı ise şu anda yayında olan tüm 360 derecelik videolara ulaşmanızı sağlıyor.