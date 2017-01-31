Vespa’nın üreticisinden yük robotu geliyor

Gita kızım! Bi koşu markete gidip iki ekmek, bir süt, yarım kangal sucuk al gel bakiyim!

İtiraf edelim ki pek çok anne baba çocuklarını markete alışveriş için göndermeyi sever. Çocuklar da büyüyüp kendileri anne baba olunca bu görevi kendi çocuklarına bir miras gibi aktarırlar. Artık bu dönem sona eriyor zira sizin için yüklerinizi taşıyan Gita isimli mobil robot hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştırabilir.

Oldukça popüler bir motorsiklet modeli olan Vespa’nın da üreticisi olan Piaggio Group tarafından tasarlanan bu robot kullanıcılarının yük taşıma kapasitesini arttırmak için tasarlanmış.

Yaklaşık 66 santimetre yüksekliğinde ve bir silindir şeklinde tasarlanmış olan Gita yaklaşık 19 kilo yükü saatte 10km hızla taşıyabiliyor. Bu değerler bir insanın tek başına taşıyabileceği ortalama yük ve yürüyüş hızlarına eşit.

Öte yandan Gita sadece sizin sürekli peşinizden dolaşarak yük taşımak için tasarlanmamış. Daha önceden belirlenmiş haritalar üzerinde beli noktalara otomatik olarak gidip yükünü alıp size geri getirebiliyor.

Şu anda fiyatı hakkında bilgi yok ancak artık hafta sonu ekmek almaya hem siz hem de çocuklarınız gitmekten kurtulacak gibi görünüyor.