Uykusuzluğa karşı akıllı gözlük geliyor

Sana Health adlı şirketin uyku maskeleri tipik maskelerden çok daha fazlasını vaat ediyor.

Şirket, kullanıcıların maskeyi taktıktan 10 dakika sonra ışığı engellemenin ötesinde bir verimlilik sağlayarak daha iyi bir uyku çekilebileceğini söyledi. Maske, görsel-işitsel uyarımı kullanma gücünü veren VR gözlük benzeri çerçevenin içindeki mekanizmalar vardır. Böylece, en iyi doğal uyku döngülerinde bulunan beyindeki desenleri, derin dinlenme durumlarını uyandırmak ve uykusuzluğun kaldırmayı tetikler. Sana Uyku maskesi, kullanıcının sinir sistemindeki dalgalanmaları izleyebilir, bu nedenle görsel-işitsel uyarımını kişiselleştirebilir.

Şirketin genel müdürü Richard Hanbury, teknolojiyi, uyku halini zorlaştıran kronik ağrı sorunlarına bir çözüm olarak çalıştıklarını söyledi. Bertrand Piccard, geçen yıl dünyanın dört bir yanındaki yolculuğunda Solar Impulse’i denetlerken yeterince dinlenebileceğinden emin olmak için teste tabi tutuldu. Piccard, günde üç saat 20 dakikalık bloklar halinde uyuyabiliyordu. Her birinden en iyi şekilde yararlanmak için ekstra yardıma ihtiyacı duyuyordu. Şu anda Sana Health, seyahat ederken dinlendirici gecelere ihtiyaç duyan sporcuları üzerinde cihazını test ediyor.

Sana Uyku sadece pilotlar ve sporcular için değil, aynı zamanda uyuma sorunu yaşayan herkes için uygun bir cihaz olacak. Şirket, 1.3 milyon dolarlık yatırım aldığına göre, seri üretime yönelik çalışmalara başlayacak. Hanbury, maskeyi en erken 2018 yılının ikinci çeyreğinde 400 dolara satışa sunulacağını söyledi.