Ucuz Uçak Bileti Bulmak İçin 10 İpucu

Uçak biletlerini daha uygun fiyata alabilmek için insanların bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Kişi otobüs fiyatına uçuş gerçekleştirmek istiyorsa mutlaka aşağıda yer alan maddelere göz atmalıdır. Maddeler kişinin fazla fiyat ödemeden ve kişinin yüksek kaliteyle uçuş yapabilmesini sağlamaktadır. Eğer kişinin maddi durumu pahalı uçak biletlerine uygun değilse ve daha uygun fiyatlarla seyahat yapmak istiyorsa aşağıdaki maddelere göz atması gerekir.

1 – Kendiniz İçin Müsait Zamanı Kollayın

Zamanınız fazla yoksa uçak bileti almanız sizin için maliyet bakımından kötü olacaktır. Bu yüzden esnek saatlere sahip olduğunuz zamanlarda uçak bileti tercih etmelisiniz. Gideceğiniz günün önceki ve sonraki günlerine göz atarak daha uygun fiyatlarla uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Sonraki ve önceki günlerde bulunan biletlerin daha uygun fiyatıyla karşılaşmanız olağan bir durumdur. Çünkü biletlerin fiyatları günden güne farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi ise o tarihin ve o günün belli yolcu kapasitesinin olmasından kaynaklanmaktadır. Uçak bileti firmaları bunu daha önceden tahmin etmekte ve fiyatları buna göre belirlemektedir.

2 – Bileti Bir Ay Öncesinden Alın

Bileti önceden almak daha uygun fiyatlarla uçuş yapabilmeyi sağlamaktadır. Promosyonlu koltukları bu şekilde bulabilmek en etkili yöntemlerden biridir. Uçuş gününe ne kadar yakın olunursa fiyatlar buna göre artış göstermektedir. Bu artışlarla karşılaşmak istemiyorsanız önceki tarihlerden bilet almanız gerekir. Önceki tarihten bilet almanın avantajlarından bir tanesi de aktarmalı olan uçuşlara maruz kalmamaktır.

3 – Birden Fazla Firmaya Göz Atın

Her firmanın belirlediği sabit ücretler bulunmaktadır. Bazı firmaların kampanyaları daha uygun fiyata denk getirmektedir. Bu yüzden birden fazla firmaya göz atmak gerekir. Bazı firmalar belli günlerde indirim gerçekleştirmektedir. İndirimlerden faydalanabilmek için firmaların sitelerine göz atıp, takipte kalmak gerekiyor.

4 – Hafta İçinde Seyahat Edin

Uçak firmaları hafta sonlarında yüksek rakamları öne sürmektedir. Bu yüzden hafta içi daha uygun fiyatlarla bilet bulmak mümkündür.

5 – Aktarmalı Uçuşları Tercih Ederek Kar Edin

Aktarmalı uçuşlar daha uygun fiyatlara denk gelmektedir. Bu uçuşların dezavantajı ise aktarmanın gerçekleşeceği hava limanında uzun süre beklemektir.

6 – Bayramlarda ve Diğer Özel Günlerde Bilet Kesmeyin

Bayramlarda ve diğer özel günlerde fiyatların artış göstermesi olağan bir durumdur. O günlerde seyahat edecek kişi sayısı fazla olduğundan dolayı uçak firmaları fiyatları yükseltmektedir. Bayramlarda uçuş gerçekleştirilecekse de önceden bilet fiyatlarına bakmak kişinin fazla masraf yapmasına engel olacaktır.

7 – Şehir Merkezine Uzak Olan Hava Limanlarını Tercih Edin

Şehir merkezine uzak olan hava limanlarından bilet almak daha uygun fiyata denk gelir. Örneğin Atatürk Hava Limanının fiyatı Sabiha Gökçen Hava Limanına göre daha fazladır. Arada 200 veya 300 TL gibi fiyat farkları bulunmaktadır. Bu fiyatlardan kurtulmanın en etkili yöntemiyse alternatif hava limanını tercih etmektir.

8 – Promosyonları Takip Edin

Promosyonlar her firma tarafından sağlanmaktadır. Bunun için kişinin önceki tarihlerde promosyon koltuklarına göz atması gerekir. Promosyon koltuğun dezavantajı ise biletin yenilenmemesidir. Uçağı kaçıran kişiler için pek tavsiye edilmemektedir. Bu yüzden esnek saatlere sahip olup, kişinin önceki tarihlerde Biletler.com gibi sitelere göz atması faydalı olacaktır.

9 – Uçak Firmalarının Kampanyalarını Takip Edin

Her uçak firmasının kampanya tarihleri bulunmaktadır. Bu tarihlerde bilet kesebilmek için firmaların resmi sitesine göz atmak gerekir.

10 – Ekonomik Koltukları Tercih Edin

Ekonomik koltuklar, diğer koltuklara göre maliyet bakımından daha uygundur. Fazla ücret ödemeden seyahat yapmak isteyen kişiler ekonomik koltukları tercih ederek seyahat etmektedir.