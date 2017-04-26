Uber, hava taşımacılığına başlayacak

Uber, hava taksi ağı geliştirmek için Dallas ve Dubai’de ortaklık anlaşmaları yaptı.

Uber, Dallas’ta gerçekleşen ve üç gündür devam eden “Elevate” zirvesinde gelecekteki stratejisinin en önemli kısmını teşkil edecek dikey kalkış-iniş yapan hava araçları ve bu araçların nasıl kullanıma sunulacağı hakkında fikir alışverişinde bulundu. Şirket, açılış sunumunda yer verdiği, en büyük haberi teşkil eden, Elevate adındaki yeni hava ulaşım ağını 2020’de tamamlamak istiyor.

Zirvede yapılan diğer duyuruların çoğunluğu ise Elevate ağını hayata geçirmek için gerçekleştirilen ortaklık çalışmalarına yönelik bilgiler sunuyor. Uber, ABD’nin Dallas, Fort Wayne ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan Dubai şehirlerinde pilot yetiştirme programına başlayacak. Dallas valisi Mike Price ve Fort Worth valisi Betsy Price’ın ikisi de Uber’ın gerçekleştireceği bu projeye destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Uber, fiyatlandırma ve ağ optimizasyonu üzerinde çalışmak için Dubai’nin karayolu ve ulaşım yetkilileri ile ortaklık kurdu.

UBER üzerinde çalıştığı hava ağı için VTOL adı verilen dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları üzerinde de çalışıyor. Uber, beklendiği gibi VTOL araçlarının üretimi için Aurora Flight Sciences, Pipistrel Aircraft, Embraer, Mooney and Bell Helicopter gibi bazı deneyimli uçak üreticileri ile anlaşmalar yapıyor.

ChargePoint ile yapılan ortaklık ile Uber, VTOL araçlarının şarj sistemlerini geliştirerek her inişin ardından hızlı bir şekilde şarj edilmelerini sağlamayı hedefliyor. Bununla birlikte şirket, araçları için inşa edeceği hava limanları için gayrimenkul şirketleriyle de ortaklık kurmaya çalışıyor.

Uber’ın Elevate etkiliği birkaç gün daha devam edecek.