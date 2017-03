Twitter’dan beklenen güvenlik güncellemeleri geldi

Trollere karşı beklenen güvenlik önlemleri artık aktif.

Twitter’ın bir süredir trollere karşı yeni önlemler alacağını biliyorduk ve okıuyucularımız ile de paylaşmıştık.

Twitter nihayet bu önlemleri devreye aldı. Blogun yaptığı bir duyuru ile artık sizi rahatsız eden ve taciz içeren tweetleri raporlama güncellemesi, yeni rahatsızlık verici hesapların açılmasının önlenmesi, daha güvenli arama sonuçları sağlamak, rahatsız eden tweetleri yok edebilmek ve engellediğiniz veya sessize aldığınız kişilerin başlattığı sohbetlerin bildirimlerini azaltmanın mümkün olduğu duyuruldu

Twitter yaptığı açıklamada özgürlüğe dem vurdu ancak rahatsız edici tavırlara artık taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

Şirket algoritmaları temel alarak, taciz içeren davranışlar içerdiğinden kesinlikle emin olduğu hesaplarla ilgili harekete geçmeyi amaçladığını açıkladı. “Bu araçlar yeni olduğundan bazen hata da yapabiliriz” diyen şirket ancak bu araçlar sürekli geliştirmeye çalıştıklarını açıklamasında yer verdi.

Ek olarak, bildirimlere yönelik yeni filtreleme seçenekleri getirildi. Böylelikle örneğin bir profil fotoğrafı, doğrulanmış email adresi veya telefonu olmayan hesaplardan gelen bildirimler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaksınız. Birçok kişi bildirimlerine yönelik olarak daha fazla filtreleme seçeneği istemişti ve Twitter bu özelliği artık herkese sunuyor.

Ayrıca “sessize alma” fonksiyonunu, kasım ayında getirilen değişikliğe ek olarak geliştiren ve bildirimlerinizden belirli anahtar kelimeleri, ifadeleri ve tüm sohbetleri çıkarmanızı sağlıyan bir özellik geldi. Bundan böyle hem zaman akışınızda sessize alma özelliğini kullanmanız hem de bunun ne kadar sürmesi gerektiğine karar vermeniz mümkün. Zaman süresini isterseniz bir gün, bir hafta, bir ay veya belirsiz bir süreliğine ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliklerden bazıları hemen devreye girmeyebilir ancak önümüzdeki günlerde hepsi aktif hale gelecek.

Ayrıca Twitter raporlama süreçlerini de geliştirdi. Hem kendinize hem de bir başka hesaba yapıldığını gördüğünüz taciz durumlarında, destek ekiplerine raporladığınız hesaplar ve Tweetler hakkında şirket daha fazla haber paylaşacak. Şikayetinizi aldıklarında size bir bildirim gönderecekler ve eğer daha fazla aksiyon alacak olurlarsa da bu konuda da bilgilendirileceksiniz.

Twitter EMEA Kamu Politikaları ve Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Sinead McSweeney: “Bugün yapılan değişiklikler, Twitter’ı dünyada neler olup bittiğini izlemek için en iyi yer yapma hedefimizin yeni bir örneğidir. Yaptığımız her şeyde prensiplerimize bağlı kalıyoruz; ifade özgürlüğüne verdiğimiz önemi ve hesap kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmek için yaptıkları talepleri dengeliyoruz. Benzeri olmayacak şekilde şeffaf olan platformumuz her zaman tüm düşüncelere ve tüm taraflara açık olarak kalmaya devam edecek. Bugün Twitter’ın, ‘dünyanın her bir köşesinden gelen seslerin yayılmasındaki’ rolüne her zamankinden daha fazla bağlıyız. Daha güçlü bir Twitter yaratma yolunda hızla öğreniyor ve yenileniyoruz” dedi.