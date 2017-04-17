tvOS 11 hakkında ilginç iddialar

Dedikodulara göre Apple TV’ye tvOS ile çoklu kullanıcı girişi ve resim içinde resim (PIP) özelliği gelebilir.

Apple, her senenin Haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC – Dünya Geliştiriciler Kongresi’nde yeni geliştirmiş olduğu işletim sistemlerini tanıtıyor. Bu sene de iOS 11 mobil işletim sistemi, bilgisayarlar için macOS 10.13 ve Apple Watch’lar için watchOS 4 işletim sistemlerinin yanında Apple TV’ler içinde tvOS 11’i de tanıtacak.

The Verifier tarafından yayınlanan doğrulanmamış rapora göre, Apple TV’ye çoklu kullanıcı ve resim içinde resim desteklerini sunan kayda değer bir güncelleme hazırlanıyor. Çoklu kullanıcı desteği ile kullanıcılar kendi profillerinden giriş yaptığı zaman Müzik uygulamasında kendi müziklerini ve çalma listelerini görebilecek. Ayrıca iCloud Fotoğraf Kütüphanesi’nde bulunan fotoğrafları görüntüleme ve ana ekranda bulunan uygulamaları değiştirmeye de şansı da bulunacak.

Raporda hesap değiştirmenin televizyonda kanal değiştirmek kadar kolay olacağı söyleniyor. Şimdiye kadar iOS cihazları genel olarak tek kullanıcı hesabı ile kullanılıyordu. Raporda vurgulanmayan kısım ise bu özellik tvOS’te kullanılıyorsa büyük olasılıkla iOS 11 için de kullanılacak.

Resim içinde resim özelliği (PIP), iOS 9 ile kullanıma sunulmuştu. Kullanıcı, bir uygulamayı kullanırken küçük bir pencerede izlemek istediği videoyu bu özellik sayesinde izleyebiliyordu. Bu özelliğin Apple TV’ye gelmesiyle bir uygulamayı kullanırken küçük bir pencerede de Netflix’ten bir içeriği izlemek mümkün olacak.

Verifier’ın bu iddialarının doğru olup olmadığını 5 Haziran’da başlayacak WWDC etkinliğinde ortaya çıkacak.