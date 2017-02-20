Trafik kazalarının suçlusu cep telefonları mı?

ABD’de yapılan resmi açıklamalara göre sürüş esnasında mobil telefonlarda mesajlaşmak kazaları arttırıyor.

Mantıksal olarak eğer araç sürüyorsanız tutup cep telefonunuzda mesaj okumaya, yazmaya, atmaya çalışırsanız bir kaza yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmeyen yoktur. Öte yandan bu durumu herkesin bilmesine rağmen bu durum trafik kazalarında en önemli etkenlerden birisi olmaya devam ediyor.

ABD’de yapılan resmi açıklamalara göre 2016 yılında gerçekleşen trafik kazaları 2015’e göre yüzde 3 ila 6 arasına artmış durumda. Bunun arkasındaki en önemli sebepler ise akıllı cep telefonları, emniyet kemeri takmamak, alkollü araç kullanmak, hız limitlerine ve kurallarına uymamak.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre insanlar sadece mesajlaşmak için değil, fotoğraf veya video çekmek isterken veya başkalarının fotoğraf veya videolarını görüntülerken de kaza yapıyorlar. Kısacası kazaların artışında dikkat dağınıklığı önemli bir rol oynuyor.

Bu sorunu aşmanın yolu ise sürüş asistanları ve mobil telefonların otomobiller içinde kısıtlı şekilde kullanılmasına yönelik düzenlemeler olabilir. Giderek gelişen otomobil teknolojileri ile sürücünün dikkatinin dağıldığı noktada otomatik frenleme, şerit koruma ve benzeri uygulamalar kullanıcı hatalarının önüne geçebiliyor. Ayrıca cep telefonlarının araç içinde sadece sınırlı şekilde kullanılmasına yönelik bazı teknik araştırmalar da söz konusu.

Madalyonun diğer yüzünde ise otomobillerin hızla otonom hale gelmesi var. 2020 yılından itibaren yollara çıkacak tümüyle otonom araçlar hayatımıza girdikçe artık insan faktöründeki hatalar da ortadan kalkmaya başlayacak.