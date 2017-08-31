Toshiba dynaEdge Mobile tanıtıldı

Toshiba herhangi bir güç kaynağı olmadan çalışabilen mini bilgisayar dynaEdge Mobile’ı tanıttı.

165,1 x 83,8 x 20.3 mm gibi oldukça küçük boyutlarda tasarlanan dynaEdge Mobile, piyasada bulunan mini PC’lerin aksine, mobil bilgi işlem çözümü yaratabilmek için değiştirilebilir bir Lityum-iyon pile sahip. Bu sayede herhangi bir güç kaynağı gerek duymadan çalışabiliyor.

Windows 10 Pro işletim sistemiyle gelen dynaEdge Mobile’da altıncı nesil Intel Core M işlemci ve Intel HD grafik işlemcisi yer alıyor. 16 GB’a kadar LPDDR3 RAM’e destek veren dynaEdge Mobile’da 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları yer alıyor. Toshiba’nın sunduğu USB-C seyahat adaptörü ile dynaEdge’de HDMI, USB ve LAN gibi bağlantı noktalarına da sahip oluyor.

Toshiba’nın iş odaklı dizüstü bilgisayarlarında olduğu gibi dynaEdge Mobile’da da aşırı sıcaklık, şok, nem ve darbelere karşı dayanıklı olacak. MicroSD, USB 3.0, USB 3.0 ve kulaklık girişlerinin bulunduğu dynaEdge Mobile, satış fiyatı 620 dolar olarak belirlenmiş.