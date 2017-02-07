Ticari 5G ağlarına çok yakınlaştık

IBM ve Ericsson’un silikon anten teknolojileri sayesinde 5G çok daha hızlı ticari hale gelebilir.

Birkaç silisyum parçası sayesinde 5G mobil ağlar gelecek bir kaç yıla hazır olabilir.

IBM Research ve Ericsson, yüksek frekanslı radyo sinyallerinin mobil cihazlarda bulunmasını ve bu güne kadar erişilemeyen mesafelerden kullanılmasını mümkün kılan kompakt bir anten dizisi geliştirdi. Silikon entegrasyonu ile daha ince ve enerji verimli hale gelen bu yeni antenler bu sayede ticari açıdan da oldukça cazip bir çözüm teşkil ediyor.

Mobil operatörlerinin 5G teknolojisi ile bugünün LTE (4G ve 4.5G) hizmetlerinin sunduğundan çok daha hızlı, saniyede gigabit seviyesinde hızlara varan, iletişim hizmeti vermesi bekleniyor. Ayrıca bizleri; daha az güç tüketimi, düşük gecikme süreleri ve aynı anda çok daha fazla cihaza hizmet alma gibi avantajlar bekliyor.

Ancak bu ağları kurmadan önce, mobil operatörlerin kendileri için bir kâr oluşturacak kadar pahalı olmayan altyapı çözümlerine ihtiyacı var. IBM ve Ericsson tarafından Salı günü duyurulan 64 anten paketinin ticari sürece doğru önemli bir ilerleme getirdiği belirtiliyor.

İki yıllık ortak bir projeyle IBM ve Ericsson araştırmacıları, güç amplifikatörleri gibi bir anten modülünün kilit bileşenlerini tek bir IC’ye (entegre devre) bağladılar. Ardından, bu IC’lerin dördünü ve 64 katı hal silikon antenini, her iki tarafında 7 cm’lik bir ölçüye kadar bir araya getirdiler.

Bunun gibi paketler, 5G’yi mümkün kılması beklenen birkaç düşük dalga bandından biri olan 28GHz bandında frekans kullanan küçük hücresel baz istasyonlarında kullanılacak.

Bu gibi yüksek frekanslı sinyaller normalde uzak mesafelere erişemez ancak IBM ve Ericsson tarafından geliştirilen yeni teknoloji sayesinde bu sinyalleri daha uzak mesafelere göndermek ve kullanıcıların cihazlarına eriştirmek mümkün hale geliyor.

Teknoloji, Salı günü San Francisco’daki Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı’nda duyuruldu. 5G şebekelerinin büyük ölçekli ticari dağıtımının ise 2020 yılına kadar gelmesi beklenmiyor.