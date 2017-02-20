Thermaltake’den PCIe 3.0 genişleticisi

Adı biraz karışık olabilir ama yaptığı iş şık bir kasa tasarlamak isteyenler için harika bir çözüm sunuyor ama…

Bilgisayar meraklıları ve üst düzey bileşen tasarımcıları uzun zamandır zor bir sorunla karşı karşıya kalıyor: Bazı insanlar, PC’lerinin hem dış hem de iç kısımlarını iyi tasarlanmış sanatsal yapıtlarına dönüştürmekten büyük keyif alıyor ve bu bir o kadar da eğlenceli ancak bilgisayar bileşenleri genellikle bu amaçla tasarlanmıyor.

Örneğin ekran kartlarının en ön plana çıkabilecek fanların bulunduğu üst yüzeyi genellikle kasalarda anakarta takılınca aşağı bakıyor. Thermaltake bu sorunu çözerek bu durumu değiştirmek istiyor. Bunu yapmak için bir PCI Express kablo uzatıcısı geliştirdi.

30, 60 ve 100 santimlik bu kablolar sayesinde ekran kartınızı kasanızın dışına taşımaz, yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi havalı bir şekilde montajlamanız mümkün hale geliyor.

Ancak yine de bir sorun var. Yüksek veri transferi hızlarına sahip PCIe 3.0 bağlantı standardı araya bu tarz bir parça girdiğinde performans kaybı yaşayabilir. Kablo üzerinden geçen sinyaller mesafe nedeniyle kayba uğrayabilir ve grafik kartının performansı düşebilir.

Thermaltake mühendisleri bu problemi aşmak için geliştirdikleri kabloları özel olarak çevresel etkenlerden etkilenmeyecek şekilde koruma altına aldıklarını ve performans kaybının kayda değmeyecek seviyelerde olduğunu iddia ediyorlar.

Öte yandan yine de başka sorunlar var. Her şeyden önce bu kabloyu kullanmak için özel bir kasa tasarımına ihtiyacınız olacak. Ayrıca 30, 60 ve 100 cm uzunluğundaki kablolar için sırasıyla 70, 85 ve 110 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu noktada biraz Amerikanvari olarak pek çok kullanıcı şu yorumu yapabilir; “Hey adamım boş ver güzel görünmeyi, ben o fiyat farkına bir üst model ekran kartı alırım!”