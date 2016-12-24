Tesla otomatik pilot modunda hız sınırı uygulayacak

Artık sürücüler otomatik pğlot konumunda hız limitini kendileri ayarlayamayacak.

Genel bir kuralı olarak; hız sınırından 10 kilometre daha hızlı gittiğiniz sürece ceza yeme şansınızın çok düşük olduğu bilinir. Tesla bu sürüş kuralına bağlı olarak, sürücülerin otomobilin otomatik pilot özelliğinde hız limitini ayarlamasına izin veriyordu. Ancak bu durum yakında değişecek.

Tesla, otomatik pilotun hız sınırının değiştirilmesini engelleyecek bir güncelleme yayınladığını doğruladı. Tesla’nın yeni hız sınırı uygulaması, şirketin yarı özerk otomatik pilot sistemi için aldığı ek bir güvenlik önlemi olarak görülüyor.

Öte yandan şirketin yeni Model S ve Model X ve yakında tanıtılması beklenen Model 3 ile bütünüyle otonom sürüş yeteneğine sahip modellerini tanıtması bekleniyor.

Şirketin kurucusu Elon Musk, Tesla’nın otonom araçlarının 2017 yılının sonuna dek Los Angeles’tan New York’a tamamen kendi kendine gidebildiğini göstermek için iddialı bir hedef belirledi.

2017 tam otonom sürüş için önemli bir yıl olacak. Tesla’nın yanı sıra, Ford ve BMW de dahil olmak üzere pek çok otomobil şirketinin gelecek yıl tam otonom sürüşe sahip konsept sistemlerini tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte bütünüyle otonom sürüşün 2020 veya 2021 yıllarından önce yaygınlaşması beklenmiyor.