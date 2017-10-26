Suya Dalıp Karaya Çıkabilen Robot Arı Geliştirildi

Harvard’lı araştırmacılar, uçabilen robot arı projesiyle büyük bir başarıya imza attı.

2013 yılında başlatılan RoboBee isimli proje, ilk önce robot arılar yalnızca kalkış yapıp uçabiliyordu. Aradan geçen zaman içinde robot arılar, yüzeye tutunmaya ve su altında hareket edebilme yeteneklerine de kavuştular. Araştırmacılar, robot arılara suya dalıp yeniden yüzeye çıkma yeteceğini de eklemeyi başardı.

Normal bir böceğin küçük ve zayıf olması sebebiyle suya girip çıkması bir insana kıyasla kolay değildir. Ancak 175 gram ağırlığındaki robot arıda bulunan yanıcı roket ile ekstra itiş gücü kazandırarak sudan dışarı çıkmasını sağlıyor. Bu sistemde yakıt olarak suyun kullanılması da dikkat çekiyor.

Robot arı, suya girip çıktıktan sonra yeniden uçabiliyor olsa da telsiz sisteminin yanması sebebiyle kontrol edilemiyor. Araştırmacılar bu sorunun üstesinden gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.