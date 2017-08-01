Spotify çevrimiçi müzik yayıncılığındaki liderliğini perçinledi

Spotify, Mart ayında açıkladığı kullanıcı sayısının ardından geçtiğimiz gün yeni bilgileri veren şirket alanında lider olduğunu kanıtladı.

Spotify, Mart ayında 50 milyon premium ve 50 milyon da ücret ödemeyen kullanıcısı olduğunu söylemişti. Yeni açıkladığı verilere göre şirket, premium kullanıcı sayısını 60 milyon’a taşırken ücret ödemeden müzik dinleyen 80 milyon kullanıcısıyla toplam 140 milyon kullanıcıya cevrimiçi müzik hizmeti sunuyor.

Mart ayından beri Spotify, Universal Music Group ve Sony ile lisans anlaşmaları imzaladı. Yapılan anlaşmaların kullanıcı sayısına etkisi olup olmadığı bilinmemekle beraber mevcut premium üye sayısı bakımından 27 milyon kullanıcısı bulunan Apple Music’i ikiye katlamış olması bu alanda lider olduğunu gözler önüne seriyor.

Spotify’ın bu yılın sonunda halka arz edilmesi bekleniyor.