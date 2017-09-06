Sphero Star Wars droid’lerini arttırıyor

Sphero, 2015’te vizyona giren Star Wars: Güç Uyanıyor için satışa sunduğu BB-8 droid’inin ardından yeni film için geliştirdiği droid’leri tanıttı.

Star Wars hayranları, BB-8’in yanında Star Wars serisinin genelinde yer alan R2-D2’nun droidi gelmemesi sebebiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Serinin hayranları, Sphero’nun web sitesine eklediği iki yeni droid’in arasında R2-D2’nun yer alması sebebiyle oldukça sevindi. Sphero’nun piyasada bulunan diğer droid’leri gibi mobil uygulama üzerinde kullanılan R2-D2 droid’inde bulunan dahili hoparlörü ile sesler çıkarabilmesinin yanında zorlu zeminlerde de ilerleyebiliyor.

Sphero’nun R2-D2 ile birlikte duyurduğu diğer drone olan Güç Uyanıyor ile karşımıza çıkan BB-8’in İlk Düzen temasında gelen bir görünümüne sahip. BB-9E isimli mini droid de uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Üzerinde bulunan mavi ve kırmızı LED’ler yer alan BB-9E, gücün karanlık tarafına hizmet ediyor. R2-D2 ile benzer özellikler ile gelen BB-9E 150 dolar ile satışa sunulurken; Star Wars: Gizli Tehlike ile seriye giren R2-D2 180 dolar ile satışa sunuldu.

Sphero’nun R2-D2 ve BB-9E için hazırladığı tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Star Wars serisinin yeni filmi Star Wars: Son Jedi, 15 Aralık’ta vizyona girecek.