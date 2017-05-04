SpaceX’in, uydu internet hizmetine hazırlanın

Şirket, ABD Senatosuna planları hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında SpaceX, ABD Federal İletişim Kurulu’ndan dünya geneline yüksek hızlı internet sağlamak üzere 4.425 uyduyu yörüngeye göndermek için izin istemişti. Elon Musk tarafından kurulan şirket, alçak seviyeli dünya yörüngesine yerleştireceği özel uydularla daha hızlı bir internet sunacakları konusunda söz veriyor.

SpaceX’in hükümet işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Patricia Cooper, ABD Genişbant altyapısıyla ilgili olarak yapılan Senato toplantısında SpaceX’in 2019’da başlatılacak operasyonları içeren planlarını açıkladı. SpaceX uydularını bu yılın sonundan önce ve 2018’in ilk aylarında test etmeyi planlıyor. Testler başarılı olursa, şirket uydularını 2019-2024 yılları arasında belirli bir düzen içinde yörüngeye gönderecek. Cooper, bütün sistemin geniş bir alan üzerinde yayılacağını ve verecekleri servisin fibere benzer bir hızda olması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte sistemin, ihtiyaç duyulduğunda dinamik olarak yönlendirecek geniş frekansları da sunmak için uyumlu olarak tasarlandığını söyledi.

Dünya’ya yakın yörüngelerde yer alacak bu uydular şu anda gayet yavaş olan uydu üzerinden internet servislerine büyük bir alternatif olabilir. Gelecek aylarda bu konunun daha çok tartışalacağını şimdiden söyleyebiliriz.