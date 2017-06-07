SpaceX askeri göreve gidiyor

Falcon 9 roketi, Ağustos ayında X-37B’yi uzaya taşıyacak. Bu SpaceX’in ABD Hava Kuvvetleri için ilk görevi olacak.

SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri projelerine katılmak için çok uğraştı ve nihayet prestijli bir projeye imza atıyor. Elon Musk’ın şirketi X-37B mini uzay aracını Falcon 9 roketi ile yörüngeye çıkartacak. X-37B uzay mekiği benzeri bir drone ve gelecek iki ay içinde uzaya gönderilecek. Bu SpaceX’in ABD Hava Kuvvetleri için ilk görevisi olacak.

Belki de X-37B’nin etrafındaki gizlilik nedeniyle bu haberin duyurusu görevden sadece birkaç ay önce yapıldı. Öte yandan SpaceX sözleşmesini geçen yıl imzalamıştı. Uzay mekiği benzeri bu aracın çok gizli keşif hatta diğer uydulara karşı izleme, yok etme gibi amaçlı olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

Son dört X-37B görevinde ise Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı ile faaliyet gösteren United Launch Alliance tarafından fırlatılan Atlas V roketi kullanılmıştı. Bu sebeple ABD Hava Kuvvetleri’nin SpaceX’e ait bir roket kullanma kararı alışılmadık bir gelişme oldu. Çünkü Atlas V, 2002’den beri mükemmel bir başarı rekoruna sahip ve aynı zamanda Boeing X-37B’nin ana yüklenicisi konumunda. X-37Byörüngede yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra tekrar dünyaya geri dönebiliyor.



Öte yandan bu görev SpaceX’in ABD Hava Kuvvetleri için üç görevinden birisi olacak. Diğer iki görevde SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydularını yörüngeye yerleştirmek için havalanacak. Bu uydular 2018 ve sonrasında uzaya gönderilecek.