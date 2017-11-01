Sony’nin Akıllı Robot Köpeği Aibo’ya Merhaba Deyin

Sony’nin evde bulunan kişilerle duygusal bağ kurabilen Aibo isimli akıllı robot köpeği tanıtıldı.

22 eksen boyunca hareket edebilen ultra kompakt aktüatörler bulunan Aibo’da iki adet OLED panel yer alıyor. Üç saate şarj edilebilen Aibo tam dolu bataryayla 2 saat boyunca kullanılabiliniyor. Kullanıcılarının nasıl mutlu olduğunu öğrenebilen Aibo, geçen zaman içinde daha geniş kitlelere alışabiliyor. Aibo’nun görüntüleri analiz etmesi için derin öğrenme teknolojisiyle beraber sahiplerinin deneyimlerini öğrenebilmek için bulut verilerinden faydalanıyor.

Wi-Fi ve LTE üzerinden internete bağlanma özelliği bulunan Aibo’da gelişmiş hareket kabiliyetleri de dikkat çekiyor. Kullanıcıların evinde bulunan diğer akıllı cihazlarla etkileşim içine girebilen Aibo, 11 Ocak 2018 tarihinde satışa sunulmak üzere Japonya’da ön siparişe sunuldu. Aibo’nun satış fiyatı ise 198.000 yen (1.700 dolar) olarak belirlendi.

Sony’nin yeni akıllı robot köpeği Aibo için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.