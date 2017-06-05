Sony’den profesyonel film yapımcılarına dijital kamera geliyor

Böylesine büyük bir sensör, profesyonel film yapımcıları için bir ilk olacak.

Şimdiye dek video çekerken tam kare DSLR kullananlar, bu çekim duygusunun ne kadar etkileyici olduğunu bilir. Bu büyük sensör ile düşük ışıklı ve yumuşak arka planlar için mükemmel çekim yapma imkanı sunar. Bununla birlikte, profesyonel görüntü yönetmenleri, üst düzey 8K kameralar kullanırken genelde Süper 35mm ve daha küçük boyutları kullanmak zorunda kalır. Sony, profesyonellerin düşük teknik imkanlar ile uzlaşması gerektiğini düşünmüyor. Aslında, üst düzey bir film kamerasındaki ilk Full Frame sensör bulunan 36mm x 24mm sensör ile yepyeni bir CineAlta kamera geliştiriyor. Şirket, tüm kamera işlevlerini henüz açıklamıyor ancak olağanüstü görüntü kalitesinin ötesinde bazı beklentiler yaratıyor.

Başlangıç ​​olarak, henüz adlandırılmamış olan CineAlta’da agnostik en boy oranı olacak. 4:3, 17:9 veya diğer nadir görülen video oranlarında 4K RAW çekim yapılabilecek. Sony ayrıca, mevcut iş akışının film biçimlendirmeyle zorunda kalınmayacağına söz veriyor. Bu özellik mevcut ile gelecek CineAlta aksesuarlarıyla birlikte çalışacak. Film yapımcıları, en azından Sony hayranları olmasa da, çekim yöntemlerine full frame’i eklemek zorunda kalmayacak.

Yeni kamera, 2018’in başında gelecek ve diğer üst düzey kameralara kıyasla daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacak. Bazı stüdyoların bu ücreti ödemeye gönüllü olması bekleniyor. Gece sahneleri ve yakın çekimler için yeni full frame kamera vazgeçilmez olduğunu kanıtlayabilecek. Ayrıca görüntü kalitesi, mümkün olduğu kadar 4K HDR içerik üretmek isteyen çevrimiçi video hizmetleri için bir nimet olabilir. Böylece aboneleri göz kamaştırıcı görsellerle yakalamak daha kolay olacak.